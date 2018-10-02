Со смертью Романа Карцева ушла эпоха одесского юмора

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Не стало великого актера, юмор которого был отдушиной в непростых буднях нескольких поколений благодарных зрителей. Фразы из его миниатюр, стали «крылатыми».

Со смертью Романа Карцева ушла целая эпоха уникального одесского юмора, которого больше не осталось ни на знаменитом Привозе, ни на Молдаванке. Актер не дожил до своего 80-летнего юбилея, чтобы вновь согреться в лучах всенародной любви. Более полувека своей жизни Карцев отдал творчеству, начав свой профессиональный путь на подмостках студенческого театра миниатюр. Народной Молдаванке и в школе его с детства называли «Ромка-артист», что предопределило судьбу Карцева на долгие годы. Случаются в жизни счастливые совпадения. В Ленинградском театре Аркадия Райкина Роман познакомился с земляками, молодым, но уже плодовитым писателем-сатириком Михаилом Жванецким и своим будущим партнером по сцене Виктором Ильченко. Оставив театр Райкина, из-за деспотизма знаменитого актера, «одесская троица» вернулась на свою малую родину. В 1992 году Карцев с трудом пережил смерть Ильченко, но нашел в себе силы продолжать выступления, большую часть из которых, он посвятил други и коллеге.

Роман Карцев был однолюб, женившись в 1970 году на танцовщице кордебалета Виктории Кассинской, которая была младше его на 10 лет и на столько же, только сантиметров, выше, Карцев прожил с ней всю жизнь. Одесский актер был не удобен властям. В текст миниатюр Жванецкого и без того, полного ехидства, он вкладывал свою долю убийственного сарказма. Как потом неоднократно вспоминал Карцев, партийные цензоры запрещали их с Карцевым концерты. Одесские власти пытались закрыть театр миниатюр под руководством Жванецкого. Однако народная любовь была настолько сильной, что «церберы» не решались на радикальные меры и «гадили» по мелочам. Теперь некому рассказать историю про раков, один из которых большой, но по пять рублей, а второй – маленький, но по три. Эту репризу понимал только отечественный зритель. Ушла эпоха одесского юмора.