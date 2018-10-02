«Доигралась»: Злопамятный Жириновский устранил Пугачеву с ТВ-экранов – соцсети

Сегодня, 10:26

Ссора с лидером ЛДПР обернулась для Примадонны «перекрытым кислородом» в шоу-бизнесе и длительной депрессией, считают обожатели Народной артистки СССР.

В 2012 году конкуренцию в борьбе за пост президента России Владимиру Путину составили Владимир Жириновский и Михаил Прохоров, встретившиеся у Соловьева на дебатах. Гостем политического шоу стала Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева.

Привыкшая всех сметать в шоу-бизнесе певица едва ли не впервые ввязалась в конфликт с представителем власти, не спешившим «ложиться» под Народную артистку СССР. Назвав представителей эстрады проститутками, упрекнув певицу в частой смене мужей и усомнившись в интеллектуальных способностях звездной неприятельницы, Жириновский публично унизил Пугачеву, не привыкшую выходить из конфликта в статусе проигравшей стороны.

Будучи главной артисткой страны, Алла Борисовна поочередно лишала эфирного времени Ирину Аллегрову, Лику Стар, группу «Венера», и это – лишь верхушка айсберга. Если авторитет Примадонны не распространялся на СМИ, в бой вступали ее верный фанаты. Чем может обернуться жесткая критика в адрес Народной артистки СССР может рассказать журналист Отар Кушанашвили, избитый толпой обожателей Пугачевой, вспоминают соцсети.

Однако Алла Борисовна явно переоценила свои возможности, вступив в словесную перепалку с Владимиром Жириновским. Во-первых, лидер ЛДПР – мастер оскорбительного ораторского искусства. Во-вторых, он является представителем власти – людей, которым эстрада в России прислуживает десятилетиями, считают поклонники «женщины, которая поет».

Пока артистка ждала извинений, злопамятный Жириновский устранил Пугачеву с ТВ-экранов. Если до конфликта с политиком о жизни Аллы Борисовны говорили все СМИ, а телевизионные шоу звали ее в гости, то сейчас певица лишь мелькает в Instagram-аккаунте своего супруга Максима Галкина. «Доигралась» - вердикт верных обожателей.

Впрочем, не все обозреватели отечественного шоу-бизнеса верят, что Жириновскому вообще есть дело до Пугачевой. Скорее всего, Примадонна ушла с ТВ-экранов из-за проблем со здоровьем, дабы успеть насладиться воспитанием общим с Галкиным детей. В этой истории не видно «следа» Жириновского и последующей депрессии, бытует фанатское мнение.