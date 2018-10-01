Эксперты представили 10 смартфонов за 10 тысяч рублей

Вчера, 22:06

Специалисты уверены, что соотношение параметров цена-качество не всегда означает, что первый показатель должен быть заоблачно высок.

Эксперты представили общественности уникальный рейтинг - 10 смартфонов за 10 тысяч рублей и показали, что даже бюджетные устройства способны на то, чтобы впечатлить покупателя.

Honor 7A Pro. Широкоформатный 5,7-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18/9, хороший восьмиядерный процессор Snapdragon 430 и 2 Гбайт оперативной памяти - достаточно хорошая конфигурация для мобильного устройства стоимостью менее 10 тысяч рублей. При этом необходимо напомнить о приятном дизайне в стиле iPhone 7, емком аккумуляторе на 3000 мА/ч, относительно свежей операционной системе Android 8.0 с фирменной оболочкой. Обычные игры, серфинг интернета и общение в социальных сетях смогут принести удовольствия на подобном бюджетном смартфоне.

ASUS Zenfone 4 Max (ZC554KL) 16GB. Устройство для тех пользователей, которые хотят не беспокоиться о подзарядке хотя бы пару дней. Гаджет из Тайваня оснащен аккумулятором на 5000 мА/ч, что позволяет использование несколько дней подряд без необходимости подключения к электропитанию. Кроме хорошей автономности, телефон имеет приятную двойную камеру с обыкновенным объективом на 13 мП, а также с широкоугольным (120 градусов) с разрешением 5 мП.

ZTE Blade V9 Vita. Гаджет может похвастаться большим 5,45-дюймовым экраном, который составляет 81,3% передней панели. Производители оснастили смартфон двойным модулем камеры (13 и 2 мП). При этом пользователи имеют доступ к модулю NFC, распознаванию лица и сканеру отпечатков пальцев.

Xiaomi Mi A1 32Gb. Девайс оборудован 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD, отличным процессором Snapdragon 625 и 4 Гб оперативной памяти. Этого будет достаточно для запуска разнообразных приложений без риска сбоев в их работе. Также это первый смартфон, который был оснащен ОС Android One.

Samsung Galaxy J4. Телефон обладает достаточно хорошим 5,5-дюймовый экраном с матрицей SuperAMOLED, свежим Android 8.0, четырехъядерным процессором Exynos 7570, 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб внутренней с возможным расширением до 256 Гбайт. Единственным минусом является то, что на смартфоне только одна камера.

Xiaomi Redmi Note 4. Этои девайс является одним из самых интересных по соотношению цена-качество. Наличие четкого Full HD-дисплея диагональю 5,5 дюйма, восьмиядерного чипсета Snapdragon 625, 3 или 4 Гб ОЗУ и батареи на 4100 мА/ч. При этом все внутренности защищены алюминиевым корпусом.

Motorola Moto M. Корпус смартфона полностью металлический, что на первый взгляд делает его дороже остальных. По техническим характеристикам девайс оборудован восьмиядерным процессором MediaTek Helio P15 и 4 Гб оперативной памяти, IPS-дисплеем с разрешением Full HD и диагональю 5,5 дюйма.

Sony Xperia E5. Мобильное устройство является стильным и выполнено в необычном дизайне. При этом стоит заметить наличие LTE-модуля, который гарантирует хорошее подключение к интернету, а также смартфон имеет неплохую 13Мп камеру.

Nokia 5. Смартфон выполнен в фирменном дизайне флагмана, оснащен восьмиядерным процессором Snapdragon 430, имеет поддержку NFC и LTE, отличную 13Мп камеру и все это покупатель получает за достаточно скромную цену.

Meizu M6 Note. Гаджет функционирует за счет восьмиядерного процессора Snapdragon 625 и 3 Гб ОЗУ. За качество снимков отвечает двойная камера на 12 и 5 мП.