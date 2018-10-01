«Невзирая на проклятие»: Самолет «Аэрофлота» назовут именем Кобзона

Вчера, 15:08

Сообщение главного пассажирского авиаперевозчика России повергло в шок людей, которые, так или иначе, следят за событиями, происходящими после смерти патриарха отечественной эстрады.

Самолет «Аэрофлота» назовут именем Кобзона, невзирая на проклятие, которое связано с уходом из жизни Иосифа Давыдовича. Новый авиалайнер Boeing 737-800, носящий имя певца с мистической биографией скоро начнет совершать рейсы по одному из международных маршрутов. В социальных сетях по поводу этого начинания уже высказались некоторые отечественные экстрасенсы, а также религиозные деятели. На этот раз, они были солидарны в том, что не стоит самолет, вмещающий на борт более 300 пассажиров называть именем довольно неоднозначной личности.

Тем не менее, в руководстве авиакомпании считают, что название Иосиф Кобзон, как нельзя лучше отражает «стремительный и гармоничный» дух перевозчика. Кроме того, «Аэрофлот» всегда разделял гражданскую позицию певца. Первый рейс новый авиалайнер совершит уже в начале следующего года. Конкретный рейс пока не указывается. Эксперты считают, что стоит ожидать петиций граждан против такого наименования летательного средства, тем более, сразу после смерти Кобзона.