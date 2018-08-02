Уфологи: Экипаж МКС станет заложником «космической таможни» Нибиру

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Конспирологические предупреждения о глобальной угрозе из космоса становятся кошмарной реальностью. Колонизация Земли уже предрешена и первыми жертвами агрессии станут люди, посмевшие выйти за пределы атмосферы планеты. Представители альтернативной науки настоятельно советуют членам экспедиции Международной космической станции немедленно возвращаться с орбиты.

Уфологи считают, что экипаж МКС станет заложником «космической таможни» планеты Нибиру, которая уже находится в непосредственной близости от нашей планеты. Некоторые представители академической науки вынуждены согласиться с давней теорией, что человечество было создано инопланетной цивилизацией для продолжительного многопланового эксперимента. На протяжении веков за эволюцией на Земле, для которой были созданы идеальные условия, следили и фиксировали все качественные изменения. К сожалению, ожидания Высшего разума себя не оправдали. Земляне, несмотря на многочисленные «подсказки», так и не смогли выйти на уровень рациональности. Бесконечные войны, конфликты, эгоизм, поставили существование планеты под реальную угрозу исчезновения. Неоднократно описанные опыты инопланетян над людьми, должны были дать понимание ошибочности теории поступательного продвижения к некоему идеалу. Тем не менее, человечеству дали возможность выйти в космос.

Однако, по мнению ряда ученых, люди не смогли воспользоваться привилегией. Космическое пространство начало превращаться в очередной плацдарм агрессии. Более 40 лет исследователи бились над загадкой, почему космический аппарат Voyager 1 не может вылететь за пределы Солнечной системы. Такая же ситуация случилась и с последующими космическими зондами. Несмотря на все расчеты, аппараты словно наталкиваются на некую «таможню» и вынуждены возвращаться назад, по непредсказуемым траекториям. Подобная проблема происходила с космонавтами и астронавтами, которые отклонялись от околоземной орбиты.

Например, Чарльз Гибсон, капсула с которым не отвечала на запросы с 1963 года, внезапно был обнаружен приводнившимся в Атлантическом океане спустя 28 лет. Астронавт не мог отвечать на вопросы и лишь повторял фразу, что нельзя больше покидать Землю. Пуск засекреченного аппарата Пентагона с Джоном Смитом на борту закончился тем, что ракета, изменив траекторию, вырвалась за пределы орбиты и пропала в глубинах космоса. Только через 30 лет аппарат приземлился, но в нем был двойник астронавта, у которого, внутренние органы располагались совершенно иначе, чем у человека. Уфологи считают, что это было последним этапом экспериментов инопланетян. Земля будет колонизирована. Что будет с человечеством, пока не ясно, но Высшему разуму, вряд ли понадобятся элементы неудачного эксперимента.