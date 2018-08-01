В SETI создали сверхточную шкалу для улавливания инопланетной активности

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Новая фильтрационная система позволит ученым бороться с фейковыми сообщениями о контактах с инопланетянами.

В последнее время активность доморощенных уфологов зашкаливает, а их псевдосвидетельства о встрече с пришельцами подхватывают СМИ и раздувают новость до научного открытия глобального значения, поэтому в SETI создали сверхточную шкалу Rio 2.0 для улавливания следов реальной инопланетной активности и пресечения безответственного освещения в СМИ лжесвидетельств об НЛО.

В настоящее время, исследователи фиксируют множество странных сигналов, но пока ни один из них не является долгожданным свидетельством существования инопланетной цивилизации. Дункан Форган, из университета Сент-Эндрюса в Великобритании заявил: «Очень важно, чтобы заявления о встречах с инопланетной цивилизацией были тщательно проверены. Шкала Rio 2.0 позволяет нам быстро определять подлинность сигнала и дает возможность представить общественности убедительные доказательства, а не придуманные истории, подрывающее доверие к экспертам».

Новая разработка сделана на базе «Рио-де-Жанейрской шкалы», которую создали в 2000 году и презентовали на 51-м Международном Конгрессе Астронавтики. Сверхточная шкала определят ценность замеченной космической активности от 0 до 10, где 0 – это ничего не значащие шумы, а 10 – событие чрезвычайной важности. При определении ценности сигнала, учитывается целый ряд факторов, поэтому они с уверенностью могут положиться на выданное шкалой значение, но все равно работают с дополнительными источниками, чтобы оценка была максимально объективной.

Эксперты сообщают, что большинству зафиксированных сигналов, пройдя через шкалу и всевозможные расчеты, присвоено значение ноль. Это означает, что в ближайшее время землянам не стоит волноваться встрече с другими разумными цивилизациями.