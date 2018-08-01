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Главным вектором в развитии технологий станет интернет вещей. На основе него уже строят целые умные районы в городах, а в будущем интернет вещей даст новый толчок для развития.

Не секрет, что сфера интернета вещей растёт с огромной скоростью. С каждым годом всё больше и больше людей заводят гаджеты для разных сфер жизни. В 2019 году специалисты ожидают, что интернет вещей будет развиваться ещё больше и проникнет в новые сферы. На основании такого мнения эксперты рассказали о самых «взрывных» технологиях 2019 года.

Сейчас в мире к интернету ежедневно подключается 3,6 миллиарда устройств для выполнения различных повседневных задач. Это не только компьютеры и смартфоны, но и системы умного дома, телевизоры и даже умные чайники, управляемые дистанционно.

В 2019 году, считают специалисты, с появлением 5G-сетей интернет вещей будет развиваться ещё сильнее и Сеть будет подключено ещё больше различных устройств.

По словам экспертов, в следующем году интернет вещей начнёт пробираться в медицинскую и производственную отрасли. Согласно данным аналитиков, в период с 2017 по 2020 года количество подключённых к интернету устройств в обрабатывающей промышленности вырастит вдвое.

Таким образом заводы смогут предотвращать задержки, управлять запасами сырья, не допускать простоя оборудования и так далее. Кроме промышленности к 2019 году 87% всех здравоохранительных организаций тоже начнут пользоваться интернетом вещей.

Речь идёт об умных таблетках, управлением персонала, электронных медзаписях и уходом за пациентами.

Вместе с ростом интернета вещей вырастет и сфера киберприступности, которая породит рост в сфере безопасности. Целый ряд производителей оборудования уже создают устройства для защиты, чтобы, к примеру, умным домом мог управлять только его владелец.

Также ожидается, что развитие 5G-сетей породит появление в 2019 году множество умных районов в ведущих городах. Sidewalk Labs уже строит в Торонто такой район «с нуля». Цель – создание удобного и безопасного места и создание модели умных кварталов, которую реализуют по всему миру.

Ну и последнее, что ожидает людей в 2019 году, это увеличение доли умных автомобилей. Они станут частью интернета вещей. То есть люди смогут следить за состоянием машины через приложение. Сервисы больше будут не нужны, так как всю диагностику произведёт программа.