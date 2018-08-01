Илон Маск нашёл способ превратить Марс в пригодную для жизни планету

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Миллиардер опровергает критику учёных, заявляя, что CO2 для нормализации давления находится в почве Марса, а не в атмосфере.

Современные учёные заявляют, что изменить атмосферу Марса и сделать планету пригодной для человека не так уж и просто. Современных технологий просто недостаточно.

Дело в том, что у Марса очень тонка атмосфера. Если человек попадёт на планету без специального скафандра, то сразу же умрёт. Причиной станет недостаток атмосферного давления, которое не сможет удержать все органы в теле человека. Даже если не учитывать эту проблему, люди на Марсе задохнуться без кислорода, замёрзнут от низких температур или же сгорят из-за огромного количества ультрафиолета.

Однако недавно учёные рассмотрели в статье для журнала Nature Astronomy, как можно было бы увеличить давление на Марсе, чтобы люди смогли ходить без специальных костюмов.

Как вариант рассматривается предложение Илона Маска, который ещё в 2015 году нашёл способ превратить Марс в пригодную для жизни планету. По словам миллиардера, вопрос с давлением можно решить, сбросив на полюса Марса мощнейшие ядерные бомбы. Однако, считают учёные, на планете слишком мало CO2, из-за чего атмосферное давление может подняться максимум повысится на 7%, от атмосферного давления Земли. Такого показателя недостаточно.

Однако Илон Маск такие заявления опровергает, добавляя, что на Марсе всё же достаточно CO2, который содержится в почве и выделяется при нагревании. На основе этих данных можно применить нужное количество искусственной или естественной солнечной энергии, чтобы провести трансформацию практически любого скалистого тела.

В это время в своих докладах NASA заявляют, что человечество пока не может изменить терраиндекс Марса, однако это не означает, что учёные не найдут для этого способ к 2024 году, когда на Марс полетит первый человек. В NASA не заявляют, что они будут препятствовать Илону Маску в его планах и возможной трансформации атмосферы Марса.