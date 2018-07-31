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Многие существа на планете могут жить практически вечно, но им мешают болезни и хищники.

В то время, как человек ищет способы продлить свою жизнь, многие представители животного мира на Земле уже давно приблизились к тому, чтобы стать бессмертными. Учёные назвали семь почти бессмертных существ, которые выделяются среди остальных долгожителей.

К таковым относится медуза Turritopsis dohrnii, которая способна обмануть правила природы, обратив процессы старения вспять. Во время получения ран она возвращается в полипную стадию и омолаживает свой организм.

Следующими по списку идут лобстеры. Науке неизвестен ни один случай смерти этих членистоногих от старости. Как правило, они умирают от болезней или атак хищников. Самый пожилой представитель вида, известный науке, дожил до возраста 140 лет.

Вслед за лобстерами в числе почти бессмертных существ числятся морские черепахи. Они способны жить веками. Учёные установили, что внутренние органы данных животных практически не изнашиваются с возрастом. Как и в предыдущем случае на пути бессмертия черепах часто встают хищники и болезни.

Плоские черви также, по словам учёных, обладают высокой живучестью. Даже если разделить одну особь, она может превратиться в двух особей. Плоские черви обладают уникальной способностью к регенерации тканей, что позволяет удивительным образом «латать» самих себя и жить достаточно долго.

Далее по списку идут киты. Полярные киты, как выяснили исследователи, являются наиболее долгоживущими млекопитающими в мире. Недавно учёные обнаружили особь, на теле которого были следы от оружия XIX века. Наиболее пожилой кит, известный науке, имеет возраст 211 лет.

Также учёные отнесли к почти бессметным существам бактерии Deinococcus radiodurans и тихоходок. Первые обладают способностью переживать сумасшедшие дозы радиации, а вторые могут жить тысячи лет, впадая в анабиоз.

Учёные много внимания уделяют такого рода исследованиям. Причём движет исследователями не только чисто научный интерес, но и желание перенять возможности «братьев меньших», чтобы сделать человека поистине властелином мира, способным жить вечно.