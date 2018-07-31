OnePlus 6 против Xiaomi Mi 8: Какой «iPhone для бомжей» лучше?

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Сегодня компании Xiaomi и OnePlus считаются самыми известными производителями на рынке Android, а их последние смартфоны являются одними из лучших флагманов на ОС от Google по доступной цене. Однако какой из девайс выбрать, вот в чем вопрос?

Несмотря на то, что китайские флагманы, в частности, Mi 8, в Сети уже успели окрестить «iPhone для бомжей», данные смартфоны имеют массу положительных характеристик, удовлетворяющих запросы пользователя.

У OnePlus 6 и Xiaomi Mi 8 много общего

Оба смартфона позаимствовали «монобровь» у iPhone Х и выбрали отношение экрана к корпусу в 83,8%. Как итог, при виде спереди флагманы практически невозможно различить.

Размеры OnePlus 6 и Xiaomi Mi 8 разнятся на миллиметры: 154,9x74,8x7,6 мм у Mi 8 и 155,7x75,4x7,8 мм у OnePlus 6. Также Android-смартфоны оснащены одним и тем же процессором Qualcomm Snapdragon 845 и 6 Гб ОЗУ (у OnePlus 6 еще есть вариант с 8 Гб ОЗУ). Что касается встроенной Flash-памяти, то оба производителя выбрали одну и ту же стезю – «флэшки» объемом 64, 128 и 256 Гб. И снова аналогия с Apple.

Вы должны выбрать OnePlus 6, если ...

Вы живете в США и вам нужно обслуживать клиентов. OnePlus 6 является одним из двух смартфонов, официально доступных в Штатах на данный момент. С Xiaomi Mi 8 вам необходимо решить проблему импорта. Россиянин с такой дикостью не столкнется.

OxygenOS порадует любителей Android. Меню относительно схожи, несмотря на некоторые незначительные различия. В обоих флагманах реализована навигация по жестам.

Вы хотите красный смартфон

OnePlus 6 теперь доступен в красном цвете. Алый окрас был получен с использованием оригинальной техники ламинирования, оставляющей сильное впечатление качества и ценности.

Вы хотите разъем для наушников

OnePlus 6 остается одним из немногих флагманов, по-прежнему предлагающих разъем для наушников. Смартфон не поддался соблазну полностью перейти на беспроводную технологию, даже несмотря на выпуск беспроводных наушников Bullets.

Вы должны выбрать Xiaomi Mi 8, если ...

Ваши финансы поют романсы. Вопрос бюджета всегда имеет первостепенное значение при выборе между двумя смартфона. В ценовой битве OnePlus 6 против Xiaomi Mi 8 побеждает последний флагман, так как его производитель попросту решил не завышать стоимость нового девайса.

Качество фотографий – ваш приоритет

Оба флагмана относительно хороши в съемке, но Xiaomi Mi 8 снова берет верх за счет одной существенной особенности – двойная камера 12 Мп (f / 1.8) + 12 Мп (f / 2.4) фотографирует лучше объективов OnePlus 6. Экспозиция точная, цвета насыщенные и ярче, баланс белого отличный, «эффект боке» превосходный, а шум на сделанных при слабом освещении снимках ограничен.

Какой «iPhone для бомжей» лучше?

Совершенно очевидно, что мы имеем дело с двумя премиальными китайскими смартфонами. Оба флагмана хорошо разработаны, имеют отличное качество сборки и предлагают годные характеристики, поэтому, зачастую, покупатель полагается на внутреннее чутье или чей-нибудь совет.