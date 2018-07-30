«Говорят, гений – не настоящий!»: Шекспир воровал идеи у менее успешных писателей

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Плагиат у легендарного драматурга нашла программа для проверки студенческих работ.

Уильям Шекспир считается одними из величайших поэтов в истории английской и мировой литературы, но по праву ли? Не так давно эксперты обнаружили, что, по меньшей мере, 11 произведений известного драматурга содержат заимствования из текстов британского дипломата Джорджа Норта, служившего послом в Швеции в XVI веке. Независимый ученый Деннис МакКарти обнаружил неладное, когда проверил работы Шекспира с помощью программы WCopyfind, использующейся для проверки студенческих работ на предмет плагиата. Итоги мини-расследования оказались ошеломляющими – Шекспир воровал идеи у менее успешных писателей. «Говорят, гений – не настоящий!», - тут же подумали многие эксперты. Ответ на вопрос, так ли это, попробовал дать МакКати.

Задолго до того, как гениальные пьесы легендарного поэта увидели свет, Норт в 1567 году написал большое обращение к общественности в защиту монархии. Его текст получил название «Краткий очерк мятежей» и был известен лишь в узких кругах. Это позволяло Шекспиру долгое время во время своего творческого пути, а также столетия после смерти, избежать обвинений в плагиате. Трудность заключалась в том, что рукопись малоизвестного дипломата 500-летней давности не представляла столь большой ценности, чтобы её тщательно хранить и размножать в архивах. К счастью, откровение Норта всё же удалось отыскать. Глубоко проанализировав тексты работ Шекспира и «очерк» дипломата, учёный заметил, что в трудах драматурга имеется очень много слов и аналогий, которые присутствуют в рукописи британского аристократа. В частности, здесь употребляются фразы и термины, которые довольно редки для литературы того времени.

После того, как МакКарти сравнил произведения Шекспира с манускриптом Норта, он пришёл к выводу, что известный английский поэт промышлял если не воровством, то очень значительным заимствованием. Вероятность, что одни и те же редкие слова и сочетания встречаются лишь в двух произведениях разных авторов случайно, составляет менее одного к миллиарду. Эксперты считают, что, учитывая данное открытие, Шекспир вполне мог взять другие и работы малоизвестных авторов за основу своих пьес. Расследование МакКарти позволило историкам и литературоведам совершенно иначе взглянуть на персону Уильяма Шекспира.