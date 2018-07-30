«Интернет-друзья»: Психолог предупредила родителей об опасном увлечении подростков

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Субкультура общения приводит к разрушению несформированной личности, потере ориентиров, увлеченности и дети попадают в руки к мошенникам и педофилам, уверяет эксперт.

Интернет технологии стали доступны буквально всем и каждому, но вместо ожидаемой пользы и новых знаний могут принести в жизнь человека беду и горе. Вопрос конфиденциальности данных людей давно обсуждается на разных государственных уровнях. Но эксперты настаивают на важности соблюдения некоторых важных правил. Более того, психолог предупредила родителей об опасном увлечении подростков.

«В соцсети «ВКонтакте есть группа «Интернет-друзья», - это один из нескольких пабликов в котором общаются дети. Его главная опасность заключается в том, что аудитория возрастом 10-17 лет является главной», - сообщает эксперт.

Психолог подчеркивает, что в таком возрасте в силу развития работы полушарий дети хотят казаться взрослыми, но своим детским поведением себя выдают. Ввиду этого стоит помнить о важных моментах при выборе Интернет-друзей.

«Для того, чтобы быть ближе к ребенку стоит искренне интересоваться его успехами и быть на одной волне, тогда у вас будет шанс узнать больше и контролировать ситуацию», - подчеркивает специалист.

По словам психолога, важно научить ребенка не публиковать лишней и личной информации, которую могут получить мошенники и педофилы. Возможно, что в доверие ребенка войдет некто под ником «Петя Иванов», которому 12 лет, а на самом деле разведенный Игорь Петрович, трижды осужденный. Вместе с личными данными дети раскрывают свои интересы и мечты, называют любимым увлечением моделинг, что впоследствии могут недоброжелатели использовать против них.

Самой главной опасностью станет разрушение личности после общения с «не той компанией», в которой подростка могут научить курить и пить в лучшем случае. Дети часто разочаровавшись в друзьях начинают становиться изгоями и чувствуют опустошенность. В таком случае, стоит немедля обратиться к специалисту. Чтобы избежать подобных ситуаций, стоит ежедневно уделять время своему чаду и быть ближе. Сделать традицией вечерний разговор о прожитом дне и научить не осуждать ребенка за его промахи.