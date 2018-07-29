«Пережиток прошлого»: Активисты предложили отменить пенсию для россиян

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На фоне последних событий происходит немало дискуссий на тему пенсионной реформы. На прошедшем в Москве митинге накануне собралось от 2,5 до 4,3 тысяч человек, а перед этим митингующих было гораздо больше – от 6 до 12 тысяч человек по разным подсчетам.

Активисты уже не верят в улучшения ситуации и предложили отменить пенсию для россиян, ведь согласно статистике – дожить до такого возраста сможет далеко не каждый. По словам инициатора предложения, пенсии – это позорный пережиток советского прошлого, от чего можно избавиться, а россиянам от такого решения станет только легче.

В правительстве о простых гражданах, скорее всего, не думают вообще, ведь показатели смертности и здоровья желают лучшего. Однако, законопроект уже прошел первый этап, а россияне рискуют работать до 65/63 лет, что совершать сможет не каждый. Пока не известно, каким образом будут поступать власти по отношению к тем работоспособным гражданам, которые потеряли здоровье или не могут работать по другим причинам. Но один вывод ясен – по примеру Запада было бы жить проще, а пенсионные накопления совершались бы еще с юного возраста.

Митинги в России показывают, что власти не готовы дискутировать на тему разногласий с народом, ведь протестующих задерживают и разгоняют, а на призывы пересмотреть отношение к ситуации правительство не отвечает. Однако повлиять на ситуацию народ, скорее всего, не сможет, и последнее слово останется за теми, кто пенсию получит в любом случае.