«Я был отравлен агентом КГБ»: Войновичу спустя 40 лет «аукнулся» психотропный препарат

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Мистическим детективом можно назвать судьбу известного писателя, внезапно ушедшего из жизни. По мнению некоторых биографов, в смерти автора «Чонкина» виноваты спецслужбы СССР.

Как считают литературоведы, внимательно следившие за биографией писателя, Владимиру Войновичу спустя 40 лет «аукнулся» психотропный препарат, который находился в сигарете, предложенной ему представителем самой мощной и влиятельной организации в СССР.

Сам писатель несколько раз описывал этот эпизод, начиная с фразы: «Я был отравлен агентом КГБ». Впрочем, даже сохранилось явно вымышленное имя «бойца невидимого фронта». Это был некто Захаров, который после выхода романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» в ФРГ, пригласил Войновича в приемную КГБ на Кузнецком мосту. Как сын репрессированного, писатель основательно подготовился к визиту, прихватив с собой чемоданчик с вещами и средствами гигиены. Это был 1975 год, когда Юрий Андропов железной рукой наводил идеологический порядок в стране победившего социализма.

Далее Войнович рассказывал, что неожиданно в кабинете Захарова появилось третье лицо под незамысловатой фамилией Петров. Этот гражданин начал отечески журить поэта и писателя, автора знаменитой песни о космонавтах, за то, что он, неожиданно решил издаваться на враждебном Западе. Владимир Николаевич обратил внимание, на одну деталь. Захаров выложив на стол пачку американских сигарет, все равно, в ходе беседы, «стрелял» курево у писателя. Затем, произошел инцидент, после того, как Войнович отведал предложенную в качестве ответной любезности, импортную сигаретку.

По словам Войновича, после двух затяжек ему стало плохо, он потерял ориентацию в пространстве, сердце болело еще несколько дней. Напомним, Владимир Николаевич скончался в минувшую пятницу от сердечного приступа.