«Под звуки поцелуев»: Трамп страстно продолжил традицию Брежнева

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Времена меняются, а политические деятели и главы государств не перестают удивлять обывателей несколько извращенным стремлением к публичным лобызаниям во время официальных встреч.

Дональд Трамп страстно продолжил известную традицию бывшего руководителя СССР Леонида Брежнева, над которой любил потешаться народ. Под звуки поцелуев прошла недавняя встреча в Вашингтоне главы Белого дома и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Причем европейский чиновник на этот раз был трезв, а потому начал неловко оправдываться перед журналистами. По словам Юнкера, во-первых, он не подозревал о присутствии фотографа, а, во-вторых, не в его привычках целоваться с пожилыми мужчинами, президент США напал на него неожиданно. Трамп был более непосредственен, он с удовольствием опубликовал фото в социальной сети, а затем приписал, что этим поцелуем, он подчеркнул свою любовь к Евросоюзу.

Оглядываясь в историческое прошлое, можно убедиться, что лобызаться любили и предшественники Трампа. Например, Барак Обама нежно целовался с товарищем Ху Цзиньтао, а затем и с британским премьером Дэвидом Кэмироном. Джордж Буш-старший ходил за ручку и нежно ворковал с принцем Абулой. Не обошлось и без поцелуев. Впрочем, учитывая «новые ценности», для многих телезрителей «чмоки» взрослых мужчин уже не являются шокирующими фактами. В Советском Союзе, лишь вождь Владимир Ленин и генсек Юрий Андропов не были замечены во фривольных нежностях к мужчинам. Даже сам Иосиф Сталин страстно и совсем не по-отечески целовал летчиков Ивана Спирина и Валерия Чкалова. Никита Хрущев не оставил шансов уклониться от лобызаний первому космонавту планеты Юрию Гагарину. Но, «чемпионом» по поцелуям, конечно же, был Леонид Ильич. Психологи позднее так и не смогли объяснить феномен Брежнева. Никто не мог заподозрить генсека в сексуальных отклонениях, но визитеры из дружественных стран с трепетом ожидали прилета в Москву. Ходят слухи, что во время поцелуя с Иосипом Броз Тито Брежнев откусил руководителю социалистической Югославии кусок губы. Но особенно, почему-то доставалось несчастному Хоннекеру. Трамп решил возродить поцелуйные традиции, начав с Юнкера. Правда, Владимира Путина президент США вряд ли решится поцеловать. Можно и на болевой прием нарваться.