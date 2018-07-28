Сегодня, 11:57

И отзывы не заставят себя ждать, но для этого арендодатель должен пойти на уступки. Существуют негласные правила, позволяющие успешно курсировать на рынке недвижимости.

Эксперты составили ТОП-6 фишек для сдачи квартиры в аренду, о чем информирует РБК. На сегодняшний день в Москве цены на аренду жилья постоянно растут, но все зависит от целостности и вменяемости предложений.

Первое, что должен понять арендодатель, это принадлежность его квартиры к определенному классу: цена должна соответствовать рынку, иначе будут проблемы. Второе правило заключается в приведении недвижимости в товарный вид, но здесь есть одно «но». Если жилье располагается на окраине города, то нет смысла делать из квартиры вариант класса «люкс», чтобы заработать больше денег. Здесь второе правило вытекает из первого, именно банальные чистота и аккуратность привлекут квартирантов быстрее.

Третье правило вытекает из второго: выбросить бытовой хлам, если будут присутствовать холодильник, стиральная машинка, водонагреватель, микроволновка, Wi-Fi и телевизор, то это приятный бонус. Важно помнить, что арендаторы хотят строить свой дом на чужой территории, потому им не нужен огромный пыльный аквариум, дорогой сердцу хозяину квартиры. Стоит оставить необходимую мебель, остальное вынести.

Четвертая фишка заключается в расширении поиска, то есть лучше убрать галочки «нет» с графы национальность, дети и животное. Пятым пунктом успеха является умение идти на уступки, например, разрешать арендодателю совершать платеж частями два раза в месяц или позволить прибить полку, завести свою мебель. Если все эти мероприятия сложные, то стоит обратиться к профессиональному риелтору. Он поможет грамотно составить объявление и договор, также по достоинству оценит возможности недвижимости.