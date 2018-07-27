Мы впереди планеты всей: Украина переписывает учебники истории

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Именно украинские песни стали основой музыки Европы. Особенность характера украинца – постоянная тяга к звёздам. Для освоения космоса они сделали более других стран мира. Чтобы в это поверили дети, нужно переписать учебники истории.

Короче, мы впереди планеты всей. Это вовсе не слова из шутливой песни Высоцкого, а из учебника для детей, который выпущен на Украине и призван считаться истиной. Именно в таком ключе Украина переписывает учебники истории.

УНР - наша прародительница. Значит, нынешняя Украина ей правопреемница. А ничего, что то правительство отдало Польше всю часть страны, лежащую к Посполитой от Днепра. Исполнять придётся. Даже махновщина продолжалась дольше, чем продержалась УНР. О ней, кстати, тоже ни слова. Махно был кавалером ордена Красного Знамени за номером 4. Заслужил это и от своих войск не бегал.

Герои Крут были. Вернее были полуодетые необученные студенты, которых оставили в зимней степи одних против наступающей кавалерии красных. Гетьман Скоропадский той порой «героически» сбежал. Ни слова в учебнике.

Чего стоят заявления в учебниках и о том, что Отечественную войну выиграла именно Украина. Потому что украинских фронтов было четыре, а русских – ни одного. Фронты – это направления, а не национальности.

Не лишне напомнить, что СССР воевал без УССР с осени 1941 года до начала 1944 года. Из оккупации украинцы бежать не спешили, предпочитая сыто жить, работая на немцев. Были и исключения. Это огромные отряды Ковпака и Фёдорова. Однако, ни о том, ни о другом факте в учебнике ни слова.

«Дядя Петя, ты дурак?». Так говорил в советском фильме ребёнок, которого мужчина, пришедший к его одинокой матери в гости, угостил пустой обёрткой, внутри которой не было конфеты.

Здравые умы на Украине ещё сохранились. Они спрашивают авторов учебника, не была ли Украина родиной мамонтов, и не оттуда ли завезли в Афины истинную демократию майдана.