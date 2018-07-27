«Кобзон уже не поправится»: Поклонники не верят в выздоровление певца

Сегодня, 10:50

13 лет борьбы с раком и преклонный возраст на этот раз не пройдут бесследно. Фанаты Народного артиста РФ встревожены очередной госпитализацией кумира.

Накануне 80-летний Иосиф Кобзон попал в онкоцентр. Предполагается, певцу и депутату Госдумы России предстоит пройти курс химиотерапии. Никто из представителей народного артиста РФ не подтвердил пугающие слухи.

Неизвестность серьезно встревожила фанатов Кобзона. Самые впечатлительные поклонники уже не верят в выздоровление певца, вспоминая о серьезном недуге и прошлых госпитализациях кумира.

«Есть жуткое ощущение, что Иосиф Давыдович уже не поправится», - комментируют отчаявшиеся фанаты новость о госпитализации артиста.

Однако преимущественное большинство россиян не сомневаются, Кобзон в очередной раз окажется сильнее болезни, продолжив вершись судьбу России в Госдуме и радовать поклонников со сцены.