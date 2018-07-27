Ученые: Кошачий паразит сделает из «серой массы» успешного бизнесмена

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Токсоплазмоз способен как загнать человека в депрессию, так и сделать из него независимого предпринимателя с кучей денег, установили эксперты из Университета Колорадо (США).

Наука называет токсоплазмоз паразитом, выделяющимся вместе с фекалиями полакомившихся мышами кошек. Возбудителем недуга является внутриклеточное простейшее Toxoplasma gondii, способное заразить практически любое теплокровное животное. У инфицированных людей кошачий паразит может отвечать за все: начиная от различных форм психоза и заканчивая уникальным мышлением.

Из опытов на грызунах науке известно, токсоплазмоз делает теплокровное существо более склонным к риску. Американские ученые решили копнуть глубже и выяснить, как влияет кошачий паразит на сообщества во всем мире. Предполагалось, Toxoplasma gondii увеличивает невротизм в странах с более высоким уровнем инфицирования. Революционной выглядела версия, согласно которой смертность от рискованного поведения напрямую зависела от количества больных токсоплазмозом людей.

Новое заключению экспертов Университета Колорадо еще больше шокировало научное сообщество: кошачий паразит сделает из «серой массы» успешного бизнесмена. Собрав образцы слюны у 200 успешных предпринимателей, специалисты выяснили, что зараженные Toxoplasma gondii богачи почти в 2 раза чаще начинали собственный бизнес, тогда как здоровая рабочая сила приходила работать на «больных».

Сейчас ученые намерены разыскать новых подопытных, дабы удостовериться в полученных результатах. Пока что американские эксперты не разбираются в механизмах неврологических изменений, однако у них нет сомнений, связь между приглушенным чувством риска у зараженных токсоплазмозом и успешным предпринимательством определенно существует.