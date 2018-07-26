О дискриминации: Права русских «неграждан» ущемляют в Латвии

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Огромное количество русских «неграждан» в Латвии уже давно беспокоит экспертов.

Сообщается, что по числу лиц без гражданства Латвия снова вернулась с четвертого места на пятое, однако это не связано с сокращением числа «неграждан», а наоборот, с их увеличением в таком государстве как Бангладеш, ведь учтено множество беженцев-рохинджа, лишенных гражданства Мьянмы. Латвия стоит в одном ряду с государствами, у которых наблюдается тяжелая экономическая и политическая ситуация: республика Кот-д'Ивуар, Таиланд, Сирия, Кувейт и Мьянма.

При распаде СССР на территории Эстонии и Латвии остались множество русских людей, которые не смогли оттуда уехать, а после вступления стран Балтики в ЕС, они и вовсе оказались в Европе. Русские подвергаются дискриминации со стороны латышских националистов и им очень трудно получить гражданство в этой стране, поэтому они получили статус «неграждан».

Стоит заметить, что «неграждане» не являются апатридами, так как фактически у них есть паспорт и лишь частичные права в государстве, в котором они проживают. К примеру, они имеют фиолетовый паспорт, в отличии от латышей, у которых красный, а также у них имеются ограничения в политических правах, права на ношение оружия, не могут быть работниками государственных организаций и не имеют избирательного права, налицо то, что их напрямую ущемляют.

Эксперты утверждают, что такое националистическое отношение и дискриминация собственного населения, которое переселилось в период с 1940 по 1989 года на территорию Балтики, то есть живет уже достаточно долго, являются неприемлемыми в современном обществе и очень сильно тормозят экономическое и политическое развитие Латвии, так как русские в огромной массе своей не могут служить государству и это просто не может положительно отразиться на ситуации в стране.