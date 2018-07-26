«Людей раздирали демоны»: Пастор рассказал о видении конца света во время молитвы

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Бог, по словам проповедника, послал его предупредить людей о приближении Армагеддона.

В США активно обсуждают пророчество известного пастора Байрона Сиарла, который рассказал о видении, пришедшем к нему во время молитвы. Американец пояснил, что стал свидетелем конца света, показанным ему самим Богом. Всевышний, якобы, явился ему, чтобы он предупредил людей о приближении Армагеддона. Сиарл поднялся по божьему велению высоко в небо и увидел, как с севера на Штаты в будущем надвигается бесконечная ужасающая тьма. С ней пришли многочисленные демоны, который раздирали людей длинными когтями и зубами. Американцы кричали, но убежать от страшных монстров не могли. Сразу после этого тьму в некоторых местах озарили яркие вспышки, коими оказались ядерные взрывы.

Пастор увидел, что на местах ядерных ударов не оставалось ничего кроме пепла и чёрных человеческих костей. Затем Бог перенёс священнослужителя в Атлантический океан, куда упал гигантский огненный шар, вызвавший цунами, которое накрыло Восточное побережье США. Огромная стена воды накрывала даже самые высокие здания. Закончилось видение проповедника тем, что на севере, откуда пришла кромешная тьма, где-то в районе границы с Канадой, он увидел огромную армию с танками и самолётами, которая разрушала всё на своём пути.

В США Байрона Сиарла очень сильно почитают, поскольку его предсказания сбываются достаточно часто. В этой связи многие американцы задумались о том, насколько велика вероятность, что проповедник окажется прав и в этот раз.