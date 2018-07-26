Политолог: «Крымской декларацией» Трамп официально передал полуостров Путину

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Порошенко зря радуется, а президент США умело сымитировал антироссийскую позицию перед выборами в Конгресс, считает киевский эксперт Дмитрий Корнейчук.

Не всех украинцев «Крымская декларация» Майкла Помпео заставила биться в экстазе. «Трезвомыслящий» политолог рассмотрел в ней официальную передачу полуострова России. На саммите в Хельсинки лидеры РФ и США договорились, что Вашингтон никогда не признает республику российской, как в свое время Запад не признавал «аннексии» прибалтийских государств СССР, считает Корнейчук. «Крымской декларацией» Трамп не взял на себя никаких обязательств. К примеру, против Москвы не было выдвинуто ни одной новой санкции.

«Вашингтон официально передал полуостров Путину. А кто верил в хороший Запад, то вспомните Мюнхен-1938», - иронизирует украинский политолог.

Досталось от киевского эксперта и Бараку Обаме. Именно предшественник Трампа осуществил физическую передачу полуострова, за нынешним главой Белого дома оставался юридический шаг, подытожил Корнейчук.