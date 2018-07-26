«Ненужный подарок Крыму и Донбассу»: Порошенко хочет заставить украинцев любить украинский язык

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Президент Украины сам лично говорит на русском языке, но народ не должен брать с него пример.

Это нужно «поправить». Порошенко хочет насильно заставить украинцев, а, заодно, и русских, любить украинский язык. Ради этого он готов сделать «ненужный подарок Крыму и Донбассу», где преимущественно русскоязычное население.

Он заключается в том, что на этих территориях предполагается практически запретить русскоязычное вещание. Крым к украинскому языку Порошенко хотел "приучить" еще до того, как полуостров стал российским. Но президент Украины уверен, что Крым вернется в состав украинских территорий и заговорит на украинском.

Таким образом, Порошенко не только раздаёт обещания, что скоро Крыму и Донбассу придётся вернуться «под крыло» Киева. Жители этих регионов должны будут всем сердцем влюбиться в галицайский диалект, который сейчас выдают за украинский язык. Более того, исключительно на нём обучать своих детей. Будет ли позволено говорить на русском на кухнях, не известно.

Киев в пропагандистских целях пытается наладить своё вещание на территории ДНР, ЛНР и в Крым. При этом, передачи на 75% будут на украинском языке. Странная логика "барана, упёршегося в ворота". Вести пропаганду на языке который там большинство не понимают, а часть уже считает языком убийц их детей.

Вот интересно, какова бы была эффективность гитлеровской пропаганды, если бы они вещали в сторону советских солдат на немецком.

Киеву это, похоже, не интересно. Сергей Корчинский, состоящий в Нацсовете Украины по телерадиовещанию, уверен в обратном.

Крыму и Донбассу очень интересен украинский язык, бо «мова соловьина», а не речь «российских оккупантов». Трансляции на эти территории на русском будут всячески глушиться.

Помимо того, патриот Корчинский считает, что жители «оккупированных территорий» получат доступ к «качественной журналистике», при которой язык второстепенен.

Интересно, что этот деятель определил в качестве таковой. Возможно, передачи принадлежащего Порошенко 5 канала, так его и на Украине то никто не смотрит.

А, возможно, «Громадьского» или «Эспрессо-ТВ», которые занимаются разжиганием в стране национальной и языковой розни. Они тоже не популярны.

Как бы то ни было, языковый подарок Порошенко ни Крыму, ни Донбассу совсем не нужен