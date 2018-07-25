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Россия выразила протест после инцидента со сбитым сирийским самолетом марки Су-22. Российская сторона отреагировала после получения подтверждений авиакрушения.

Израиль описал реакцию России на сбитый сирийский Су-22, отметив, что российская сторона знала о предупреждениях, касательно пролета летательных аппаратов над израильской территорией. После того, как сирийский самолет Су-22 сбили, власти России получили данные с радаров и убедились, что инцидент действительно имели место быть.

В рамках доказательств было указано, что самолет сбили над территорией Израиля, хотя ранее правительство страны неоднократно озвучивало предупреждение о невозможности пересекать границу для иностранных самолетов. Стоит отметить, что военные Израиля не сразу атаковали самолет, а предупредили пилота и дали ему шанс вернуться с запрещенной территории в Сирию.

Возможностью управляющий самолетом солдат не воспользовался. В результате израильские военные были вынуждены открыть огонь по вражескому Су-22. Россия не осталась за пределами конфликта и выразила протест в отношении Израиля. Российская сторона считает, что решить вопрос с пересечением границы можно мирно, ведь сирийский самолет не планировал открывать огонь на израильской территории.