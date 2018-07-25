«Ближневосточный пирог»: Эксперты заявили о готовности России и США разделить Сирию

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Завершить сделку Трамп и Путин могут уже осенью во время очередной встречи в Белом доме.

После завершения российско-американского саммита в Хельсинки многие политологи говорили о состоянии отношений между США и Россией, однако мало внимания было уделено глобальным проблемам, которые могли быть обсуждены Трампом и Путиным на этой встрече. Некоторые эксперты международники заявили, что в Финляндии, в частности, был дан старт крайне важным переговорам по Сирии. Значительная часть экспертной среды уверена в готовности Москвы и Вашингтона разделить Сирию на зоны влияния, превратив страну в своего рода «ближневосточный пирог». Ещё в прошлом году о таком сценарии разрешения гражданского конфликта говорил бывший заместитель госсекретаря США Эллиот Абрамс. В интервью The Daily Standard он заявил, что Штаты видят перспективу именно в таком исходе данного противостояния.

Ранее американским аналитическим центром RAND Corporation был подготовлен план деэскалации, согласно которому Восток Сирии должен быть отдан под управление международной администрации, независимой от Асада и вооружённой оппозиция. Обеспечение порядка на данной территории в переходной период должна взять на себя коалиция в составе российских и западных военных, обладающих соответствующим мандатом ООН. Данный сценарий, по мнению экспертов, удовлетворяет не только Россию и США, но и Турцию, которая не заинтересована в том, чтобы данный регион был отдан на откуп курдам.

К слову, касаемо последних Москва уже якобы договорилась с Асадом, что на севере страны в будущем будет создана автономия подчинённая Дамаску. В Вашингтоне пока нет единой позиции по данному плану, за исключением мнения о том, что американский контингент должен оставаться в Сирии для поддержания оппозиции до момента ухода Башара Асада с поста главы государства.

Российская сторона также прорабатывает свой вариант плана. Ключевую роль в его разработке, как передаёт турецкая газета Habertürk, играет известный востоковед, научный руководитель института востоковедения РАН Виталий Наумкин. Позиции Москвы, в целом, понятны и они не раз были продекларированы официальными лицами. В первую очередь, речь идёт о сохранении власти лояльного Москве правительства во главе с Башаром Асадом. Вашингтон должен отказаться от притязаний на Дамаск.

Habertürk также пишет, что интересы Трампа в Сирии продиктованы намерением защитить Израиль. Американская администрация требует от сирийской власти взять под контроль Голанские высоты. Для Тель-Авива данный сценарий является более предпочтительным, поскольку сейчас в приграничных территориях периодически активизируются разного рода антиизраильские группировки. В числе таковых числятся иранские подразделения и отряды Хезболлы.

Они, по требованию Вашингтона, должны быть отведены на дистанцию более 80 километров от Голан. Эту задачу должен решить, в том числе, спецпредставитель России по сирийскому урегулированию Александр Лавентиев, который должен провести соответствующие переговоры с Тегераном. Дамаск же уже якобы дал предварительное согласие на это, подтвердив, что не будет вмешиваться в ситуацию, если Израиль ответит авиаударами на нарушение условий соглашения.