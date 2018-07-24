«Чёрное нашествие»: Старец предсказал господство Китая над Россией

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Китайцы уже нарастили военную мощь у Сибири и вскоре захватят её. Они же начнут в регионе войну за золото, нефть и газ с США. Дальний Восток отойдёт Японии, а все города наполнятся бандами афроамериканцев, считает пророк.

Тема третьей мировой войны стала очень популярна. На счёт потенциального противостояния крупнейших мировых держав говорят многие эксперты. Специалисты считают, что сейчас тенденция в мировой политике складывается таким образом, что потенциальная война может произойти не при участии стран Запада и Азии, во главе России.

По словам экспертов, третья мировая может начаться с вторжения Китая в Россию, хотя российская политика отчасти якобы ориентирована на эту страну. В Китае же так не считают и активно наращивают военную мощь на границах с РФ. В стране считают, что россияне не могут использовать весь природный потенциал страны, живя только за счёт добычи газа и нефти. Также в Китае многие считают, что политики России грабят и угнетают своих граждан, которые ничего не могут с этим сделать.

Господство Китая над Россией предсказал и православный старец Антоний. Он также уверен, что китайская сторона обладает достаточной мощью и полуторамиллионной армией, способной поработить РФ.

Старец Антоний предсказывал, что Китай разрушит города. В результате войны люди лишатся еды и крова. В это же время править городами будут банды, в которые россияне объединятся, чтобы выжить.

Китай захватит большую часть России. Однако, как заявлял старец Антоний, будет и некое «чёрное нашествие». Кроме «жёлтого» китайского нападения, на РФ обрушатся и толпы афроамериканцев. Они принесут с собой неизлечимые болезни. Афроамериканцы также сформируют банды. Умирать же они будут прямо на улице, а есть - мертвечину.

Вместе с едой в России во время войны пропадёт вода. Реки пересохнут. Люди перестанут верить в Бога вообще. На фоне всей этой нищеты Сибирь, её золото, газ и нефть будет контролироваться Китаем, а Дальний Восток – Японией. США тоже скажет своё слово и захочет отбить Сибирь.

Старец Антоний считает, что во всё время войны Китая будет проливаться кровь россиян, которые ничего больше сделать со своим бывшим государством не смогут.