«Порождение дьявола»: В Иране считают, что Дональд Трамп одержим Сатаной

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Палестинская «сделка века» спровоцирует череду «священных войн» на Ближнем Востоке, считают в Тегеране.

В последние дни отношения между США и Ираном существенным образом обострились на фоне предложения Вашингтона заключить «сделку века» между Палестиной и Израилем. Предложенный США план урегулирования конфликта на Ближнем Востоке совершенно не устраивает палестинцев, а также их ключевого партнёра – Иран.

В Тегеране обрушились с критикой на американского президента Дональда Трампа и Штаты в целом. Консервативный политик Али Лариджани заявил, что глава Белого дома показал своё истинное «уродливое лицо». В иранском парламенте считают, что «сделка века» - это порождение дьявола, а сам Дональд Трамп – одержим Сатаной. Попытка продвинуть данный сценарий развяжет череду «священных войн» на Ближнем Востоке, уверены местные политики.

Как известно, в Палестине категорически не приняли условия данного соглашения. Представитель главы государства Набиль Абу Рудейне отметил, что сделка обречена на провал, если в ней не будет предусмотрено право палестинского народа на создание собственного государства со столицей в Иерусалиме.

Ранее мы писали, что США готовит военное вторжение в Иран. Многим в Вашингтоне порядком поднадоели претензии и угрозы Тегерана.