«Мистика где-то рядом»: Эксперты напомнили о странах с потусторонним присутствием

Сегодня, 18:12

Не обязательно выискивать экзотические места планеты, чтобы там поведали нечто такое, отчего ледяной холод кошмара сковывал тело. В мире есть вполне цивилизованные уголки, где потусторонние силы чувствуют себя вольготно.

Эксперты напомнили любознательным и конспирологически настроенным путешественникам о странах с потусторонним присутствием, где мистика где-то рядом. Например, старая добрая Шотландия. Там есть Овертонский мост, с которого за последние 50 лет спрыгнули 50 собак. По одной в каждый год, в одно и то же время, в одном месте. Между второй и третьей сваей. По местной легенде, это связано с неким местным жителем, который сбросил на камни своего малолетнего сына, посчитав его воплощением дьявола. Или ранчо семьи Бигеолоу в США. Оттуда 10 коров поднялись в небо, где были распахнуты двери. Через три дня трупы животных оказались не земле, только у них отсутствовал скелет.

Вновь США, Калифорния, Долина смерти. Здесь многотонные камни совершают самостоятельные вояжи по многу километров. За ними тянутся глубокие следы в песке. В Туркменистане существует дверь в преисподнюю. В земле открыто отверстие, из которого выбрасывается пламя и доносятся леденящие душу крики.

Наконец, поселок Пишты в Хакасии, откуда пропали 100 тысяч жителей, вместе с покойниками, лежавшими на местном кладбище.