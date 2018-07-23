«Геометрия Вселенной»: Может ли она быть плоской?

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В теоретическом исследовании упоминается теория относительности Альберта Эйнштейна. Познавательный ролик появился в «ВКонтакте» на странице Naked Science.

Геометрия Вселенной представляет собой тот момент, который до сих пор является спорным для специалистов любых квалификаций. Чаще всего задается вопрос, может ли она быть плоской, но практических доказательств тому не добыть из-за масштабности изучаемого пространства. Еще двумя ее формами выступает отрицательная и положительная кривизны.

Для того, чтобы представить себе Вселенную и ее возможные свойства, лучше, конечно, посмотреть 5-минутное видео, поскольку только оно может предоставить астрономам-любителям полную и правильную информацию. Вопрос Вселенной интересовал Альберта Эйнштейна, который на ее примере строил свои легендарные теории.