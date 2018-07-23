«Война за стремление к миру»: США готовит военное вторжение в Иран

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Иранское правительство растрачивает бюджет страны на финансирование террористов, желая начать исламскую революцию в арабских странах. Администрация Трампа просто наблюдать за этим не будет, заявляет Майк Помпео.

Отношения США и Ирана находятся в очень плохом состоянии. Всё дело конечно же иранском ядерном оружии, которое весь остальной мир буквально не может контролировать. Конечно же с одной стороны это желание подчинять себе ядерные боеголовки Ирана может быть растолковано некоторыми политиками и специалистами в негативном ключе и в желании США «контролировать всё».

Однако в это же время такие меры противники подобных теорий трактуют в необходимости и стремлении безопасности. Ведь если начнётся ядерная война, то погибнут сотни миллионов граждан и будут уничтожены целые города. Человечество уже имеет негативный опыт с ядерным оружием, который показал всю его разрушительность.

На фоне всей этой пока что мирной и политической борьбы президент Ирана Хасан Рухани заявил, что президенту США Дональду Трампу нужно воздержаться от необдуманных действий, которые могут привести к войне. На встрече с дипломатами в Тегеране глава Ирана заявил, что Трампу не следует «играть с хвостом льва». По словам Хасана Рухани, «мир с Ираном – это мир для всех, а война с Ираном – всем войнам война». Таким образом президент буквально угрожал безопасности граждан США и остальным странам-союзникам.

На эти угрозы со стороны Ирана Дональд Трамп написал в Twitter, что Ирану стоит никогда не стоит угрожать США, или же Иран увидит такие последствия, которых страна ещё не видела за всю историю существования. По словам Трампа, США больше не то государство, которое будет терпеть сумасшедшие выходки Ирана и слова о жестокости и смерти.

На фоне всего этого появляются заявления иранских военных о том, что США готовит военное вторжение в Иран.

Дело в том, что может начаться война за мир, что конечно же абсурдно. Майк Помпео уже заявлял, что иранское правительство стало кошмаром для самих иранских граждан. США не побоятся атаковать режим Ирана и свергнуть его, в случае необходимости. Администрация Трампа не намерена наблюдать за преступлениями правительства Ирана.

По словам Помпео, высшие иранские чиновники растрачивают весь бюджет страны на терроризм и поддержание исламской революции. Сами же иранцы ничего не могут сказать внешнему миру из-за существующей ужесточённой цензуры.