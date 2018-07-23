«С семикратной силой»: Нетаньяху пригрозил нанести мощный удар по ХАМАС

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Односторонние действия президента США Дональда Трампа по признанию Иерусалима столицей Израиля стали спусковым крючком для новой фазы вооруженного конфликта в секторе Газа.

После массированной атаки в конце минувшей недели израильских ВВС, Тель-Авив озвучил новое предупреждение. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил нанести мощный удар по группировкам ХАМАС в Газе с семикратной силой. Из контекста краткого сообщения эксперты четко не определили, было ли это угрозой или вполне конкретным предупреждением. Дело в том, что после пятничного разгрома палестинских позиций, стороны заключили перемирие. Гуранами выступил Египет и миссия ООН.

Накануне сорок позиций радикальных палестинских формирований были полностью разгромлены израильскими ВВС. ХАМАС спровоцировал ответный удар, выпустив по территории Израиля семь ракет. Усилия Египта и международных инспекторов ООН по прекращению конфликта, длятся уже третий месяц, однако видимых успехов пока достигнуто не было. Обе противоборствующие стороны настроены весьма решительно, что доказывает последнее заявление Нетаньяху.