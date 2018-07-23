5 причин, по которым Крым должен навсегда остаться в составе РФ

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Владимир Путин на саммите с Дональдом Трампом в очередной раз назвал вопрос принадлежности АРК закрытым, несмотря на обратную позицию США и Евросоюза. Есть ли у Запада шанс вернуть полуостров Украине, давайте разбираться?

Существует множество причин, по которым Крым должен навсегда остаться в составе России. Мы рассмотрим 5 из них, лучше всего подтверждающих позицию Путина.

Крымчане хотят жить в России

США, Евросоюз и Украина недовольны проведением референдума в 2014 году, называя его постановочным и нелегитимным. Однако практически никто не уехал с полуострова жить в Незалежную, а большинство украинских солдат пополнили ряды армии РФ. Проведи Запад свой референдум, без малейшего участия Москвы, его результаты не изменятся. Крымчане действительно хотят быть частью России.

Хрущев не имел права отдавать полуостров Украине

Крым является исторически российской территорией. Он был на карте РФ, когда о создании государства «Украина» еще никто не заикался. Бывший глава СССР не имел полномочий для передачи АРК Киеву, поэтому референдумом 2014 года Россия исправила историческую несправедливость.

Попытка Запада вернуть Крым обернется Третьей мировой войной

Когда США, Евросоюз и Киев перейдут от слов к действиям, на полуострове начнется партизанская война, не говоря уже о полномасштабном вооруженном конфликте между сторонами. Физическая попытка забрать у Москвы Крым может поставить человечество на грань ядерного апокалипсиса.

Россия должна рассчитаться с Украиной, уладив все вопросы

Полуостров действительно принадлежит РФ, однако большинство пребывающего на нем имущества имеет украинскую символику. За него необходимо заплатить Киеву, проще говоря – выкупить Крым у Незалежной.

Обсуждать возвращение полуострова в состав Украины незаконно

Согласно статье 280.1, публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ являются противозаконными. Фраза «верните Крым» считается преступной, поэтому правоохранители имеют право арестовывать произносящих ее людей.

Ссылаясь на все вышеперечисленные доводы и не только, Владимир Путин вряд ли когда-нибудь изменит принципам, отказавшись от живописного полуострова.