«Россияне стареют - это проблема»: Юрист посоветовал копить на пенсию с рождения

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Пенсионная реформа стала ТОП-темой для обсуждения в последнее время, а серьезно переживать начало большинство обычных граждан. Однако правительственные органы останутся в выигрыше в любом случае, именно так считает эксперт.

Юрист посоветовал копить на пенсию с рождения, ведь позаботиться о многих пожилых людях, не имеющих возможности устроиться на работу по состоянию здоровья и другим причинам, будет некому. «Россияне стареют – это проблема», - считает Юлия Дымова, которая попыталась подробнее разъяснить ситуацию для населения. По ее словам, пенсионная система уже сейчас находится в неустойчивом положении, а через несколько лет количество пенсионеров превысит число работающих, и вот тогда начнутся настоящие проблемы.

По словам юриста, людям необходимо позаботиться о своей старости самим, ведь даже существующих до настоящего времени пенсионных выплат россиянам не может хватать для нормального существования. Более того, в случае преждевременной потери работы, рассчитывать человек сможет лишь на собственные накопления, делать которые нужно как можно скорее, и желательно с юного возраста.