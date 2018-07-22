«Когда это закончится?»: Катаклизмы накрыли Дальний Восток России

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Из года в год пожары и наводнения терроризируют жителей Хабаровского края и Амурской области. Люди лишаются домов, средств существования и надежд на светлое будущее.

«Когда это кончится?», - ежегодно задают себе один и тот же риторический вопрос обитатели дальневосточного региона.

Катаклизмы сезонно накрывают проблемный регион, заставляя спасательные службы работать без передышки. 20 июля режим ЧС пришел сразу в 3 района Амурской области, где проливные дожди затопили десятки поселков. За считанные часы вода размыла дачные поселки, поля, заполонила подвалы домов, вынудив людей передвигаться исключительно на лодках. Часть моста рухнула под давлением потопа в Мазановском районе, утянув за собой под воду автомобиль. Лишь чудом никто из людей не пострадал. Региональные власти в срочном порядке решают вопрос выплаты компенсаций, дабы людям было где и за то жить.

Если Амурская область потопает, то географической ступенью выше бушуют техногенные пожары. Огонь в Хабаровском крае также обходится без жертв, однако люди устали жить с апокалиптическим настроением. МЧС использует наземную и воздушную технику для борьбы с пламенем, не давая ему добираться к населенным пунктам, однако пожары все же вмешиваются в повседневную жизнь дальневосточных россиян. Глубоко в памяти людей засело видео проезда поезда сквозь огонь в Комсомольске-на-Амуре. Кадры не для слабонервных.

К слову, катаклизмы накрыли не только Дальний Восток России. Самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 регулярно бомбардируют водой Заполярье. Почти 3 тысячи гектаров Мурманской области уничтожены пожарами, возникшими под воздействием аномально жаркой погоды. Аналогичная ситуация наблюдается в Сибири. Забайкальский край и Приамурье ведут борьбу с наводнениями. В приусадебных участках и подвалах жилых домов продолжает стоять вода. Лишь ЦФО чувствует себя более-менее спокойно.

Катаклизмы накрывают Россию из года в год, однако спасательные службы все время оказываются неготовыми к разгулу природы. Страдающие от наводнений и пожаров люди просят МЧС максимально оперативно реагировать на стихийные бедствия, ведь на кону стоит их жизнь.