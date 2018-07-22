«Места силы»: Мистические места Крыма приносят реальный доход

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Аномальные места на карте полуострова станут новым форматом отдыха для опытных туристов, желающих зрелищ, уверенны жители Симферополя.

Туристам, желающим рассмотреть Крым по-новому, стоит обратить внимание на места силы. Исследователи составил рейтинг таких достопримечательностей и получился ТОП-13. Именно 13, мистическое число «от Дьявола». Полуостров богат не только людьми, природой но и мистическими рассказами, которые смогут стать открытием для каждого путешественника, не зависимо от стажа его поездок по миру. Эзотерики предупреждают, что посещая особые места, стоит быть осторожным и вести себя «как гость»: не кричать, не волноваться, быть тихим и уравновешенным.

Первым в списке стал мыс Меганом на юго-востоке Крыма. Есть догадка, что этот регион имеет несколько порталов в прошлое и будущее. Магнуп, самый большой пещерный городок, расположился на втором месте. С III по XV век здесь обитали старцы и пророки. С тех пор можно увидеть будущее, прикоснувшись к камням и скалам этого места. Храм солнца это необычный каменный ансамбль на горе Ильяс-Кая. Его силой стала возможность общения с Космосом и иными цивилизациями через сакральное светило галактики. Скельские Менгиры привлечет внимание отдыхающих в Севастополе. Это место по преданию, способно преобразовать негативную энергию в положительную. Возле Феодосии есть спящий вулкан Карадаг. Еще его называют черная гора, вероятно из-за того, что здесь проводились черные обряды отнюдь не белой магии. Также в список ТОП-13 попали: Кизил-Коба, Дольмены На Горе «Кошка», долина привидений на горе Демерджи, белая Скала, гора Чатырдаг, Бакла, гора Ай-Петри, каменные грибы долины Сотера. Судя по карте мистических мест Крым богат приключениями не традиционного характера. Мистические места Крыма, кроме красоты и дрожи в руках, приносят реальный доход. Об этом стало известно из социальных сетей.

«Мы запускаем новый формат экскурсий. А именно: посещение бункеров и аномальных мест с гидом, еда на костре, небольшая шоу-программа в нашем стиле и много других сюрпризов. Все про все займёт 1 субботу примерно с 10 до 19:00. Ориентировочная цена 1000 р/ч», - говорится в сообщении авторов.