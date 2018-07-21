«Мир перевернётся»: Экстрасенсы рассказали об опасности захоронения Ленина

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Похороны вождя мирового пролетариата станут отправной точкой в начале Апокалипсиса, предсказывал монах Иоанн.

СССР и КПСС не существует вот уже больше четверти века, а тело Ленина всё ещё хранится в Мавзолее. К нему уже давно не выстраивается огромная очередь из желающих посмотреть на вождя мирового пролетариата, не считая последних событий ЧМ.

Со временем появляется всё больше и больше предложений захоронить Ленина, но власти России делать это не спешат. Дело в том, что около 36-40% россиян, согласно опросу 2016 года, выступают против захоронения Ленина. Конечно же это связано с тем, что до сих пор живы люди, воспитанные на коммунистических идеях, поэтому тема Ленина пробуждает в них некие ностальгические чувства по молодости.

Если Ленина захоронить сейчас, то ситуация в России дестабилизируется. С захоронением начнётся пересмотр всей истории СССР, кровавых диктаторов и революций прошлого, что может привести к разделению общества страны.

На фоне этого, многие социологи и христианские экстрасенсы рассказали, что когда Ленина захоронят, начнётся война. Так, монах Иоанн заявлял, об опасности захоронения Ленина. Его похоронят в один из апрелей начала 2-тысячного тысячелетия. Именно тогда и начнётся целый ряд трагических событий и катаклизмов по всему миру.

Иоанн заявил, что люди начнут тонуть в солёной воде и «мир перевернётся». Пострадает не только Россия, но и Франция, Англия, Украина и так далее. Весь мир захлебнётся водой. По предсказанию экстрасенса Иоанна, все эти события и захоронение Ленина должны были произойти в 1999 году, но тогда высшие силы решили дать человечеству время.

Экстрасенс рассказал, что так как города будут разрушены, выживут только жители сёл, которые «работают руками». Воды, газа и электричества не будет. Людям придётся добывать людям самим.

С приходом Сирафима Саровского все славяне объединятся, но союзу будет предшествовать голод. Людей возглавит единый царь. Все же безбожники будут питаться трупами умерших. По словам экстрасенса, спастись смогут только праведники и те, кто обратится к христианскому богу после страшных событий, начавшихся из-за захоронения Ленина.