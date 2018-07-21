«Первый был Гитлер»: Крымский мост впервые построили в 1943-м году

Сегодня, 09:24

После немцев в 44-45 годах Сталин за 150 дней восстановил разрушенный войной объект. Но в 1968 году его уничтожили, идея была не удачной.

Крымский мост сейчас стал одним из главных вопросов во всей Европе. Дело в том, что он изменяет современную политическую карту части света. Кроме того, сооружение интересно не только с политической точки зрения, но и с инженерной.

Дело в том, что что Крымский мост строили не один раз. Построить мост через Керченский пролив было запланировано советскими властями ещё в 1930-х года. Но выполнению планов помешала война с нацистской Германией.

Примечательно, что советским инженерам даже удалось начать стройку Крымского моста. Однако в 1943 году его продолжил строить Гитлер. Он приказал министру вооружений Шпееру сделать мост через Керченский пролив для автомобилей и поездов. В результат, в Крым были завезены все необходимые материалы. Получается, что первый в постройке Крымского моста был Гитлер.

Авиация СССР заметила активность на Крымском полуострове, но Сталин отдал приказ не разрушать мост, так как планировал им пользоваться сам. В результате, немцы построили Крымский мост очень быстро и сделали это впервые. Изначально это была некая канатная дорога и переправа в 5,1 км, которая могла доставлять до 1 тыс. тонн груза каждый день.

Перед наступлением войск СССР на Крым Гитлер приказал разрушить мост. Но у Сталина были на него свои планы. Ещё задолго до освобождения Керчи он начала строить свой мост с противоположной стороны моря. За основу была взята немецкая конструкция и техника. Первая свая была забита 24 апреля 1944 года. Сталину удалось отстроить мост всего за 150 дней к 27-й годовщине Октябрьской революции. Ежедневно Крымский мост строили до 10 тыс. человек.

3 ноября 1944 года по мосту прошёл первый поезд. Но к 45-му году строительство осложнилось из-за потери интереса высшего руководства, видимо заканчивались ресурсы. Свою роль также сыграла непогода. Уже 18-20 февраля 1945 года ледяные поля с Азовского моря. Лёд был прочным и разрушил 32 опоры. К 20 февраля было уничтожено 42 опоры.

Восстановить мост хотели в 45-46 годах, но проект Крымского моста сочли слишком дорогим. В результате, мост через Керченский пролив стоял вплоть до 1968 года. Заменой Крымскому мосту стала Керченская переправа и про мост все забыли.

Гитлер был первый, кто понял значимость такого важного сооружения, которое в конечном итоге превратилось в Стройку века.