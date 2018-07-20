«Придется снести»: Политик предсказал судьбу Крымского моста

Вчера, 23:19

Счастье России ничем не омрачалось, пока некий политик не стал предсказывать судьбу долгожданного моста. Оказывается, конец может быть печальным.

Некоторые из россиян по сей день думают, что Крым может вернуться в состав Украины, и им очень интересно, что же тогда будет с Крымским мостом, который, якобы, построен на незаконных основаниях. Один из российских политиков заявил, что при таком развитии событий мост придется снести.

Кроме того, стройку данного моста политик называет пропагандистской акцией. Сам мост, по его словам, нужен Кремлю ради пропаганды и только, ведь больше он ни на что не годится. Потребность моста может быть лишь в случае, если там будет развиваться военная база, но пока что этого делать нельзя.

Политик проводит параллель между экономической ситуацией в Крыму и Абхазии, отмечая, что Крым тоже ждёт подобная участь. А, когда это всё начнется, у Украины появится возможность вернуть эту территорию «домой», так сказать. Но вместе с тем, появится много вопросов и разных нюансов. Одним из них и станет – Крымский мост, за снос которого придется заплатить даже России.