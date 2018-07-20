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Такая судьба уготовлена всем планетам, в том числе и нашей. Не исключено, что гибель постигнет Землю и Марс первыми, человечество на грани выбирания, считают астрономы Университета Флориды.

Ученые установили, что тысячи астероидов, которые находятся сейчас возле Марса, являются осколками когда-то погибших планет в Солнечной системе. Пока астрономы не могут точно сказать, были ли они обитаемы. Возможно, ряд этих планет населяли живые существа, но в результате Апокалипсис их уничтожил.

Если следовать такому же сценарию, Землю ожидает мучительная гибель. Ученые обнаружили в Солнечной системе мертвые планеты и начали их изучение. Они не исключают, что такая же судьба может постигнуть Марс и Землю, а после и другие планеты. Астрономы установили, что приблизительно 80% из всех 200 000 осколков принадлежат когда-то целостным планетам.

Во время своего существования практически все небесные тела, которые в последствии оказали разрушены, были достаточно горячими, а также не имели твердой поверхности. В данный момент ученые из Университета Флориды не могут точно сказать, могут ли такие последствия ожидать человечество, и есть ли смысл людям переселяться на другую планету в случае угрозы Апокалипсиса.