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Крушение МН17, «дело Скрипалей», вмешательство в выборы США – везде поучаствовала РФ, твердит инопресса. Однако один простой факт опровергает наглую ложь, уверены в Москве.

За последние годы в мире произошло много скандальных, а порой и шокирующих событий. Почитав о них в западных СМИ, вы непременно наткнетесь на выражения: «российский след», «рука Москвы», «мафия Путина» и прочие. На саммите с президентом США в Хельсинки глава РФ предложил мировому сообществу судить о поступках России на основе фактов, против каких, как говориться, не поспоришь. Что же, так и сделаем на примере трех громких скандалов последних лет.

Начнем с актуальной на этой неделе трагедии МН17 в Донбассе, ведь 17 июля было ровно 4 года, как 298 ни в чем неповинных людей стали жертвами жуткого теракта. Хронология событий говорит нам о следующей: ополченцы всеми силами пытаются ускорить приезд ОБСЕ, западные журналисты узнают о катастрофе раньше руководства ДНР, международные следователи забирают бортовые самописцы, по сей день скрывая их содержимое. Всех этих фактов, по мнению Европы и США, достаточно, дабы обвинить Россию в жутком преступлении. Вещественные доказательства и мотив – это для пропагандистской машины не так важно.

В 2016 году Дональд Трамп сенсационно выигрывает президентские выборы в Штатах. В ходе предвыборной кампании Хиллари Клинтон ежедневно повторяет: «С Москвой мы дружить не будем, и вообще, я поставлю ее на место». Разумеется, при сложившемся раскладе Кремль жаждет увидеть в Белом доме Трампа. Это можно сравнить с поддержкой любимой команды во время футбольного матча. Клинтон проигрывает. Демократам наплевать, что их программа пела старую песню об американской мечте, а народ желал увидеть противоположного Обаме лидера. В проигрыше виноват Путин и его хакеры. Почему? Ну Россия всегда во всем виновата.

Безотказной схемы Запад придерживается и в ходе расследования «дела Скрипаля». Доказательств нет, зато жизненная история бывшего агента ГРУ обрисовала отличный мотив преступления. Народ подогрет предыдущими скандалами, поэтому малейшей искры хватит, дабы разжечь новое антироссийское пламя. К слову, Терезу Мэй обвинили во взяточничестве. Британский премьер, якобы взяв деньги, опередила события, приписав «дело Скрипаля» Москве еще до старта официального расследования. Не выглядит ли данное обвинение серьезнее, чем все выпады Лондона в сторону России вместе взятые?

Политологам РФ все понятно, Запад пытается поставить Владимира Путина, а в его лице – всю Россию, на колени. Исторически так сложилось или это личная неприязнь, сказать трудно. Однако совершенно очевидно, что против Кремля ведется полномасштабная пропагандистская война. Не все люди в этом мире зомбированы чужим мнением, поэтому Москва верит в победу. Залог положительного исхода – способность человека думать своей головой, задавая себе правильные вопросы. Ведь вся ложь рассчитана на «рядовых» людей, которые, как говориться, могут взять любого количеством.