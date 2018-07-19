«Битва титанов»: США объявили начало войны с Китаем

Сегодня, 08:52

В Вашингтоне считают, что в противостоянии с Пекином они уже одерживают сокрушительную победу.

Начало большой войны с Китаем объявили в США. Бывший советник Дональда Трампа Стив Бэннон заявил об этом, выступая на конференции Delivering Alpha. Эксперт подчеркнул, что это не был выбор Вашингтона. Битва титанов была спровоцирована и стала закономерным итогом торговых отношений, развивающихся на глобальном рынке в последние десятилетия.

Бэннон полон уверенности в том, что война с Китаем закончится для США исключительно победой. Других сценариев он для данного противостояния не видит. Специалист подтвердил свои слова о том, что Вашингтону следует объединить вокруг себя Запад в борьбе с тоталитарной КНР. Пекин, по мнению Бэннона, должен сдаться на милость Штатам и открыть для западных компаний свои рынки. Ключевую роль в данном противостоянии он отводит главе Белого дома Дональду Трампу.

Бывший советник американского президента похвалил экс-шефа, заявив, что он сделал много для триумфа в данной войне. В то же время Бэннон подчеркнул, что никогда не вернётся работать в президентскую администрацию, поскольку ненавидел каждую секунду своего пребывания в качестве советника главы государства.

Ранее МИД КНР сделал заявление, в котором опроверг, что Китай и Россия являются соперниками в Центральной Азии. Глава ведомства Ван И подчеркнул, что Пекин намерен строить исключительно партнёрские отношения с Москвой.