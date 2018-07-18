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298 смертей ни в чем не повинных людей – цена провокации в современном политическом мире. Путин и Трамп должны положить конец этой дикости, ведь никто кроме них попросту не в состоянии это сделать, считают политологи.

Накануне мировое сообщество склонило головы, встретив четвертую годовщину крупнейшей авиационной катастрофы в Донбассе. Малазийский Boeing 777 с 283 пассажирами и 15 членами экипажа на борту был сбит на пути из Амстердама в Куала-Лумпур. Никто не выжил.

Спустя столько времени, вооруженное до зубов суперсовременными технологиями, новейшими спутниками, массой свидетелей и бортовыми самописцами международное следствие все еще не может назвать виновника вопиющего преступления. «Дело МН17», возможно, никогда не будет раскрыто из-за банальной человеческой хитрости и подлости, полагают эксперты.

В крушении Boeing 777 в Донбассе подозреваются три стороны: ополчение, Россия и Украина при поддержке Запада. Каждая из сторон красиво переводит стрелки на неприятеля, а все обвинения строятся на словах, из-за чего расследование катастрофы МН17 кажется замкнутым кругом.

Возможно, спустя 4 года, общественности нужно отпустить падение малазийского авиалайнера в Донбассе, позаботившись о мирном будущем, ведь погибших не вернуть. Да, подобные слова могут показаться циничными и бесчеловечными, однако в них есть смысл. США и Россия, на правах сверхдержав, должны подать пример остальным странам, превознеся сохранение людской расы выше всего остального. Вспоминая войны, человеку нужно понимать, что ничего, кроме горя, они не приносят. Зная историю и умея красиво говорить о ценности жизни ближнего своего, люди давно могли забыть о жестокости, посвятив будущее изучению космоса и прочим прогрессивным делам. На деле же мы имеем непрекращающиеся разговоры о Третьей мировой войне и приближающемся ядерном апокалипсисе.

Аналогичного мнения придерживается австралийский либерал Крейг Келли.

«Мы не можем исправить то, что происходило в прошлом. Однако мы должны убедиться, что подобное не повториться в будущем. Катастрофа с МН17 должна навсегда примирить Россию и США, потому что никто кроме них не осмелится взять ответственность за судьбу человечества в свои руки», - заявил Келли.

Естественно, слова австралийского либерала возмутили многих, в частности родственников погибших в Донбассе людей. Он не терял жену, детей, родителей, и это не он до сих пор не может узнать имя убийцы. Однако Келли – один из немногих, кто пытается вычеркнуть подобные катастрофы из будущего, а не разжигает межнациональную рознь, провоцируя новые беды.