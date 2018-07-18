Возможность «попасть к кормушке»: Война на Донбассе приведет к Апокалипсису на Украине

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Раскол страны Порошенко неизбежен и уже начался на скрытом этапе, уверен военный эксперт.

Череда событий последних лет на Украине приводит к осознанию народом того, что их судьбы на волоске от смерти. Такое предположение выразил специалист-политолог. В его понимании Украина, как государство, перестала существовать, когда отступила от взаимоотношений с другими странами СНГ и решила вступить в НАТО. К слову, эта организация на данный момент не выражает заинтересованности в поддержке страны и не помогает ей выйти из кризиса, как было обещано ранее.

Далее страну ожидало первое испытание - падение МН17. Сбитый самолет унес жизни людей и показал, что Украина не способна решительно действовать в своей стране. Приписывая вину за МН17 России, украинцы утаили истинное имя виновника, которых, по словам экспертов, СБУ укрыла в стране и сделала неизвестными. После этого шаткий кризис укрепился на фоне постоянных акций в Киеве и Верховной Раде. Политологи уверенно заявляют, что такое поведение народа демонстрирует недоверие к нынешней власти.

Война на Донбассе вновь заставила соседнюю страну заявить о работе спецслужб Кремля против Порошенко, забывая о том, что потоки нелегального оружия в ЛНР и ДНР продолжали поставлять через территорию «Незалежной».

Психологи в свою очередь обратили внимание еще на один аспект. Развитие ситуации с войной против врага дало толчок к расширению искаженного понятия патриотизм. Это привело к потоку военных, готовых расправляться с ополченцами. В этой ситуации специалисты видят опасность неправильного «программирования» людей на войну. Усугубляет ситуацию на Украине и скорый избирательный процесс. В преддверии новых выборов политики оживились и вновь начали проводить агитацию среди населения.

Политологи утверждают, что новая возможность «попасть к кормушке» выведет из тени всех, кто просидел на заседаниях в Раде без лишних эмоций и слов. Рейтинги действующего президента не могут дать уверенность на его новый президентский срок. Доверие к политику исчерпано, а ситуация обострена. Исследователь истории утверждает, что война на Донбассе и неопределенность властей Украины в выборе спутников в политике приведет к Апокалипсису в стране. Возможно также, что государство расколется на два государства или области, республики по типу ЛНР или ДНР. Все больше появляется уверенность в таком сценарии, поскольку эпическая полноформатная встреча Путина и Трампа не произвела фурор для украинцев.

По итогу саммита в Финляндии, Порошенко сказал, что страна далее продолжит движение в выбранном направлении даже без поддержки. Эксперты уверенны и единогласны, что Трамп разумно оценил ситуацию с Россией и решил оставить «утопию спасения Украины».