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Армии России и Китая готовят свои прототипы машин-солдат для наступления и защиты от агрессии Трампа, уверен эксперт по военному вооружению.

«Энергосберегающее» оборудование нового поколения может сделать бой более технологичным, позволяя войскам двигаться быстрее, нести меньше груза и максимально использовать мощь высокотехнологичного оружия и техники. Прототипы самодельной роботизированной технологии скоро пройдут через отряды элитных солдат в США. Специалисты создали железного человека для Третьей мировой войны, уверенны эксперты. Дизайнеры комплекта, которые нужно носить вокруг талии и покрывать ноги, говорят, что их технология повышает мобильность носителей, уменьшает усталость и облегчает им перенос веса обмундирования. И теперь обновленные версии этой технологии разрабатываются армией США - с целью снабдить войска на первой линии в течение следующего десятилетия.

Инженер-механик в Исследовательском инженерно-технологическом центре связи и электроники (CERDEC) подтвердил, что в настоящее время ведется работа с высокотехнологичным комплектом. Он рассказал Warrior Maven, что проект предназначен для энергоуборочного экзоскелета для удовлетворения потребностей солдат.

«Система может получать энергию от движения солдата, когда они движутся», - заявил ученый.

Система предназначена для ношения вокруг талии и уменьшения нагрузки на тазобедренные и коленные суставы, что позволяет им переносить больше и двигаться быстрее. По оценкам официальных лиц, устройство может быть готово к отправке на конвейер уже в 2021 году. Политологи не столь радужно оценивают будущую технологию. На основании разработок США, Россия и Китай также получат свои прототипы подобных вооружений. Эксперт по военному оружию подчеркивает, что война нового типа комплексов испепелит планету и не оставит ничего живого. Ситуация между странами остается сложной, но не провокационной.