"Кому достанется золото": Разгорается спор из-за сокровищ затонувшего крейсера "Дмитрия Донского"

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В Японском море обнаружен боевой корабль, затопленный после сражения в Цусимском проливе.

Недавно южнокорейским специалистам, которые занимались поиском затонувшего крейсера «Дмитрия Донского» на протяжении нескольких лет, повезло: им удалось обнаружить его на глубине более 430 метров. Компания Shinil Group, сообщила, что остов легендарного судна нашли возле острова Уллындо (территория Южной Кореи). От берега его отделяет чуть белее одного километра.

Крейсер имеет значительные повреждения из-за множественных прямых попаданий снарядов, но палубу, возможно, удастся сохранить. В качестве доказательства находки, на острове до конца для всеобщего обозрения будут выставлены личные вещи команды крейсера. Кроме личных вещей и названия судна, обнаружены корабельные орудия: несколько пушек 152 и 253 калибра и пулеметы. Хорошо сохранились якорь, несколько труб, три мачты и корабельная броня.

Интерес компании Shinil Group к «Дмитрию Донскому»продиктован корыстными соображениями: ходили слухи, что на борт крейсера подняли золото и драгоценные вещи общей стоимостью более $130 млрд по сегодняшнему курсу. По непроверенным данным в трюме хранили эскадренную казну, которую сгрузили с остальных судов. Эти деньги должны были использовать для закупки в иностранных портах провизии, воды и топлива.

Статья в The New York Times, вышедшая осенью 1932 года, стала еще одним аргументом в пользу затонувших с крейсером сокровищ. В ней писали, что японское командование знало о перевозимых «Дмитрием Донским» ценностях и именно поэтому пыталось до него добраться. Но крейсер не сдался и пошел ко дну с поднятым флагом.

Разгорается спор из-за из-за сокровищ затонувшего крейсера "Дмитрия Донского". Кому оно достанется, рассказал юрист по международному праву Анатолий Капустин. Он заявил, что клад принадлежит России: СССР «перенял права на военные и гражданские суда, которые принадлежали империи», а правопреемником СССР стала Россия.

Южная Корея не может заявить свои права, потому что находка сделана в ее территориальных водах, а не на берегу, таким образом право остается за Россией как за собственником судна. Потому Сеул автоматически теряет права на присвоение крейсера «Дмитрий Донской».