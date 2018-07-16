«Апокалипсис за три дня»: Земля станет кладбищем для нечестивых и праведников

Сегодня, 15:16

Пророчества были сделаны в разные столетия, но все говорят о 72 часах. Ровно столько времени потребуется, чтобы стереть человечество с лица Земли, именно так говорила Мария Джулия Джаханет.

Оказывается, Апокалипсис произойдет за три дня. Все начнется с четверга и продлится до субботы, так говорила Мария Джулия Джаханет, жившая в период с 1850 до 1900 годы. По ее утверждению, конец света намечен на день Святейшего Таинства, креста и Богородицы. Три дня на погибель цивилизации давали и Алоис Ирльмайер (1957), Мария де Фаудаис (1819), Джин Диксон (1918-1997), Мария Тайджи (1769-1857) и Франц Кюгельбер (1922). Среди них монахи, лозоискатели и обычные крестьяне.

Земля сотрясется до основания от молний и станет кладбищем для нечестивых и праведников. На сушу хлынут огромные волны, которые затопят ее. Все эти неприятности будут происходить в кромешной тьме, а после те, кто выжил, будут вынуждены переживать страшный голод. Пророки описывают сотрясение, молнии и вспышки, это может говорить не только о падении метеоритов или кометы, но и об использовании оружия массового поражения. После этого Землю ждет колоссальное изменение климата, где пропадут снежные зимы.