«Встреча года»: Что ожидает Россию после переговоров Путина и Трампа

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«Если слон на кита налезет, кто кого поборет?», классическая фраза стала главным рефреном перед историческим событием в Хельсинки. США и Россия почти дошли до точки невозврата, за которой может начаться Апокалипсис, не имеющий отношения к религиозным догмам. Эксперт попробовал разобраться в некоторых деталях.

Встреча года, которая еще совсем недавно расценивалась с немалой долей скепсиса, все же состоится. Что ожидает Россию после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, удастся ли главе Белого дома «перекрыть «Северный поток-2», получит ли Украина свои дивиденды от жесткого диалога лидеров двух супердержав, пока не знает никто. Также, как и дальнейшее существование такой глобальной организации как НАТО. Множество вопросов, на которые нет прогнозируемых ответов.

Трамп за два года своего президентского срока умудрился дезориентировать и сконфузить даже самых искушенных политологов. Во-первых, он потерял союзников в Евросоюзе, заявив, что каждый должен платить по своим счетам. В переводе на «голливудский» - ничего личного, только бизнес. Во-вторых, на недавнем саммите НАТО глава Белого дома внезапно заявил, что «зонтик» США влетает его стране «в копеечку» и предложил господам европейцам раскошелиться ради своей же безопасности. В этот шокирующий список красными буквами внесен тезис о торговой войне между Вашингтоном и Брюсселем.

В свою очередь, стоит учитывать, что Путин не является политиком в шаблонном понимании этого определения. Выдвиженец Ельцина, сдавшего Россию под «водочку и селедочку», «мистер кто?» Владимир Владимирович Путин жесткой рукой закончил конфликт в Чечне, очистил армию от предателей, а затем шокировал расслабившийся запад эпохальной мюнхенской речью. Затем Путин под причитания либеральной общественности пресек беспредел «семибанкирщины» внутри страны. На международной арене президент России вел себя по классической поговорке: «не буди лихо, пока оно тихо». Крым и Сирия тому самые веские доказательства.

Учитывая все обстоятельства, можно прогнозировать лишь то, что настоящий диалог и договоренности между Трампом и Путиным, останутся за закрытыми дверями, где диалог будут вести не лидеры супердержав, а люди со своим жизненным опытом. Президенты России и США схожи в одном, они действительно стоят на страже интересов своих стран. Если Путин, как бывший разведчик и дипломат, иногда склонен к ситуативным компромиссам, то бизнесмен Трамп прямолинеен и всегда имеет под полой «заряженный кольт».