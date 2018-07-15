«Дьявол во плоти»: Тайна Мавроди ушла вместе с ним

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Вокруг Сергея Мавроди много мистических необъяснимых вещей, мало кто знает, как ему удавалось так удачно обманывать людей.

Большинство людей верили и тянулись к технике пирамиды, которую создал Мавроди. В связи с таким успехом, можно подумать, что ему пришлось продать душу Дьяволу.

Стоит заметить, что от жизни ему не много нужно было на самом деле, особенно ненужными он считал именно деньги. Скорее всего потому, что они доставались ему достаточно легко, и цены он им не знал. Люди называли его «дьявол во плоти». Ведь для Мавроди важна была именно система, над которой он годами работал, совершенствуя всё больше и больше, будучи равнодушным к проблемам людей.

Известно, что семья не смогла его поддерживать, ведь не желая портить жизнь жене и дочери, он специально обрубил все связи с ними, попав в тюрьму. Но любящая супруга не собиралась сдаваться, и продолжала пытаться попасть на встречу с мужем.

У человека в жизни радость была только в преступлении. Он хотел создавать что-то особенное, что не сможет понять обычный человек, при этом проводил невероятные махинации, обманывая миллионы людей.

В тюрьме он начал писать «Тюремные дневники», что в итоге возымело огромный спрос в России, ведь такого ранее никто не делал. Однако, насколько интересным он был человеком, раз обманутые люди, после его смерти решили собрать деньги ему на похороны.

Как погиб Сергей Мавроди по сей день остаётся неизвестной историей, эта тайна ушла вместе с ним.