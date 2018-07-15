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Развалины древних городов и артефакты отчетливо видны на снимках земного спутника, сделанных во время миссий «Аполлон». Однако американцы продолжают врать о живущих по соседству инопланетянах, рассказывают бывшие сотрудники NASA.

В июле 1969 года американский астронавт Нил Армстронг шокировал мировое сообщество, ступив на земной спутник со словами: «В чем, черт возьми, дело?». Первому человеку на Луне было не до веселья, ведь его команду со всех сторон окружили огромные НЛО. Пришельцы сразу дали понять людям, что место занято, и его нужно незамедлительно покинуть. Взрыв антенны лунного модуля подчеркнул недружелюбный настрой представителей внеземной расы.

Впоследствии космические корабли NASA еще несколько раз осмеливались облететь Луну, однако о посадке не шло и речи. В 1972 году состоялась последняя миссия «Аполлон». Американцы больше не летали к земному спутнику, несмотря на выпуск трех суперсовременных аппаратов. Очевидно, астронавтов США что-то сильно напугало, и это что-то прилетело из далекого космоса, полагают бывшие сотрудники NASA.

Полвека мировая общественность задается вопросом: зачем США скрывают тайные города пришельцев на Луне? Наиболее логичной версией выглядит нежелание Вашингтона сеять панику, ведь пришельцы оказались не такими дружелюбными существами, как считалось ранее. Контактировать с людьми они не намерены, а техническая оснащенность НЛО не оставит шансов людям в войне с пришельцами.

Подтвердить или опровергнуть догадки экс-работников космического агентства в обозримом будущем смогут китайцы, заканчивающие подготовку к первой в истории республики лунной миссии. Пока уфологам остается довольствоваться снимками «Аполлона-10» и «Аполлона-16», на которых отчетливо видны башни, мосты, взлетные полосы и даже целые города злых гуманоидов.

Сейчас бывшие сотрудники NASA в паре с охотниками на инопланетян пытаются выяснить, зачем внеземной расе понадобилась Луна. Здесь есть два варианта: либо пришельцы сочли ее за превосходное место для колонизации, либо она играет роль военной базы, с которой можно молниеносно атаковать проживающие в Солнечной системе цивилизации.