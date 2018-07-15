В секретных лабораториях СССР создавались солдаты-киборги

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Титан вместо костей вживляли советские ученые военнослужащим Красной армии, пытаясь создать идеальную машину для убийств.

Весной 1945 года нацистская Германия терпела безоговорочное поражение по всем фронтам. Приближаясь к Берлину, армия США захватила исследовательский центр фашистских ученых, переполненный трупами солдат Красной армии. Все тела были буквально вывернуты наизнанку, а суставы и кости в них кто-то заменил титановыми штырями. Как позже выяснилось, это не очередная безумная задумка Третьего Рейха, а результат научного прогресса СССР.

В секретных лабораториях Союза создавались уникальные для своего времени солдаты-киборги, что после эпохи Сталина подтвердили участвовавшие в жутких экспериментах ученые. Скрещивания человека с металлом стартовали в 1930-х по приказу партии. Первыми лечь на операционный стол «посчастливилось» 300 военнослужащим Красной армии. Проснувшись с титановыми протезами вместо костей, большинство участников секретного эксперимента погибали от болевого шока.

Провал не подкосил уверенность советских экспертов, решивших отключить в мозге отвечающие за восприятие боли участки. Вживив золотые спицы в мыслительный орган солдат, ученые повысили процент успешности кошмарных операций, однако вскоре возникла новая проблема – различные психические расстройства делали военнослужащих непригодными для службы родине.

КГБ за время своего существования сделал все, дабы люди как можно меньше знали об ужасах в советских лабораториях 1930-х годов. Рассказать правду первыми решились время и природа. Реки, подмывающие старые могилы военного кладбища, оставляли на земле соединенные металлическим протезом скелеты. С тех пор один из главных секретов СССР стал достоянием общественности.